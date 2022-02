Vigilanza Rai, esplode il “caso Ranucci”. Ruggieri (FI): “Ecco gli sms minacciosi del conduttore di Report” (Di martedì 8 febbraio 2022) «Sigrido Ranucci venga subito convocato in audizione in Vigilanza Rai, come abbiamo chiesto col capogruppo Santanchè, dopo le sconvolgenti e inquietanti vicende raccontate dal collega Ruggieri, a cui va la nostra solidarietà». Così il commissario di Vigilanza Rai di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, commentando i clamorosi sviluppi. «Un metodo di giornalismo a tesi – attacca Mollicone – che ora minaccia perfino, parlando di fantomatici dossier, persino insultando e minacciando un leader di partito. Il metodo Ranucci – che, ricordiamo, è vicedirettore del Tg3, con delega al suo stesso programma – è contrario a qualsiasi forma di deontologia giornalistica, più volte lo abbiamo detto e più volte lo abbiamo posto con atti di sindacato ispettivo a cui non è mai stata data risposta, come sulla strage ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 febbraio 2022) «Sigridovenga subito convocato in audizione inRai, come abbiamo chiesto col capogruppo Santanchè, dopo le sconvolgenti e inquietanti vicende raccontate dal collega, a cui va la nostra solidarietà». Così il commissario diRai di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, commentando i clamorosi sviluppi. «Un metodo di giornalismo a tesi – attacca Mollicone – che ora minaccia perfino, parlando di fantomatici dossier, persino insultando e minacciando un leader di partito. Il metodo– che, ricordiamo, è vicedirettore del Tg3, con delega al suo stesso programma – è contrario a qualsiasi forma di deontologia giornalistica, più volte lo abbiamo detto e più volte lo abbiamo posto con atti di sindacato ispettivo a cui non è mai stata data risposta, come sulla strage ...

