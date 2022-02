VIDEO Italia-Norvegia 8-5 | curling | highlights e sintesi della finale Constantini e Mosaner campioni olimpici!

(Di martedì 8 febbraio 2022) L’chiude da imbattuta il torneo di doppio misto delalle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino, in Cina: la vittoria indi Amose Stefaniasullaper 8-5 sancisce l’oro ed il titolo olimpico per gli azzurri, che chiudono con 11 vittorie in altrettanti incontri disputati. Oggi, martedì 8 febbraio, alle ore 13.05ne si è disputata le, con l’che ha battuto la, mentre nella sfida per il bronzo la Svezia ha surclassato la Gran Bretagna per 9-3 in sei end. Nelle immagini di Eurosport le fasi salienti di8-5 ...

Grande festa a casa di Stefania Constantini per la medaglia d'oro dell'del curling. E poi tutti ad aspettare l'inno di Mameli.