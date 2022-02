VIDEO: il punto di Stefania Constantini! L’Italia vince l’oro nel curling (Di martedì 8 febbraio 2022) Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2022 nel curling! L’Italia festeggia il primo acuto della storia in questa speciale disciplina al termine di un torneo semplicemente perfetto. I nostri connazionale hanno sconfitto in finale i norvegesi, l’11° acuto consecutivo per Amos e Stefania che hanno condotto nel migliore dei modi il match conclusivo contro gli scandinavi che hanno provato a più riprese a cambiare l’esito dell’incontro. Riviviamo il punto conclusivo di Stefania Constantini, il ‘sasso’ che ha assegnato l’oro alL’Italia. L’atleta veneta ha spostato le due ‘stone’ gialle della Norvegia che esce da Pechino con il parziale negativo di 5 ad 8. VIDEO: IL punto ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Amos Mosaner eConstantini hanno vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2022 nelfesteggia il primo acuto della storia in questa speciale disciplina al termine di un torneo semplicemente perfetto. I nostri connazionale hanno sconfitto in finale i norvegesi, l’11° acuto consecutivo per Amos eche hanno condotto nel migliore dei modi il match conclusivo contro gli scandinavi che hanno provato a più riprese a cambiare l’esito dell’incontro. Riviviamo ilconclusivo diConstantini, il ‘sasso’ che ha assegnatoal. L’atleta veneta ha spostato le due ‘stone’ gialle della Norvegia che esce da Pechino con il parziale negativo di 5 ad 8.: IL...

