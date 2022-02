VIDEO | DA BRIVIDI OSIMHEN! Il racconto della sua storia nell’intervista | da Lagos a Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 8 febbraio 2022) Victor #Osimhen è tornato protagonista al match trae Venezia con un gran gol di testa su assist di Politano. Il nigeriano ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, parlando di tantissimi argomenti. Il suo nome significa Dio è buono. “Sì, vengo da, Nigeria, ma sono originario di Osun, stato del sud, dove convivono cristiani come me e musulmani. Ho perso mia madre subito, io sono l’ultimo figlio, ho tre sorelle e fratelli. Papà non trovava lavoro, così ci siamo spostati nella capitale: una sorella vendeva arance, un fratello giornali, io pulivo grondaie e tagliavo erba. Tutto, pur di sopravvivere. Mio fratello più grande, Andrew, ha rinunciato a studiare, per mantenere me appena sono entrato nella scuola calcio. Devo riconoscenza a lui e alla mia famiglia. Le radici sono importanti“. Sentivo obblighi e responsabilità verso la mia ...