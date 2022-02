Via le mascherine all'aperto: Speranza firma l'ordinanza (Di martedì 8 febbraio 2022) Da venerdì la mascherina all'aperto non sarà più obbligatoria, a prescindere dalle fascia di rischio e dal colore in cui una regione è collocata. Dopo le anticipazioni del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, è arrivata oggi l'ordinanza del ministro Roberto Speranza nella quale, si legge, fino al 31 marzo "nei luoghi all'aperto è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti". La mascherina insomma non potrà ancora essere dimenticata, andrà usata all'occorrenza, ma si tratta di un nuovo passo in avanti verso la normalità. Nei luoghi al chiuso, invece, le mascherine continueranno a essere obbligatorie. Nel frattempo, al ministero della Salute si continua ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 8 febbraio 2022) Da venerdì la mascherina all'non sarà più obbligatoria, a prescindere dalle fascia di rischio e dal colore in cui una regione è collocata. Dopo le anticipazioni del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, è arrivata oggi l'del ministro Robertonella quale, si legge, fino al 31 marzo "nei luoghi all'è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti". La mascherina insomma non potrà ancora essere dimenticata, andrà usata all'occorrenza, ma si tratta di un nuovo passo in avanti verso la normalità. Nei luoghi al chiuso, invece, lecontinueranno a essere obbligatorie. Nel frattempo, al ministero della Salute si continua ...

