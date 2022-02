Vestuti | condizioni drammatiche La Commissione inizia dalle manutenzioni VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Lo stadio Donatoè un bene storico e culturale della città di Salerno. Nella sua pressoché totalità è vincolato dalla Soprintendenza. A causa di mancati interventi, da anni versa instrutturali pessime che peggiorano di settimana in settimana. Tanto che in alcuni casi sono già ben al di sotto della soglia minima di agibilità. Eppure questo unicuum tra le strutture ‘littorie’ italiane continua ad essere la casa di una decina di società sportive. Ostinatamente. Atletica, scherma, pugilato, taekwondo, kick-boxing e football americano sono solo alcuni tra le attività praticate. La IVSport, Politiche Giovanili e Innovazione nel pomeriggio dell’8 febbraio ha effettuato un approfondito sopralluogo. Quasi al completo – chi non era in presenza era collegato da remoto – prima ...