Vertenza Nial Mail | dopo gli annunci | nessuna soluzione da palazzo di città che evita il confronto con i lavoratori 

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 8 febbraio 2022) Siamo stupiti dalla mancanza di comunicazioni sulle verifiche realizzate nei confronti dellaSRL da parte del Comune di Taranto che,glidelle scorse settimane, non ha ritenuto neppure di ricevere la delegazione di lavoratori riuniti in presidio davanti aldi. Sappiamo che nei giorni scorsi si è tenuta una riunione tra il Comune di Taranto, in qualità di committente, le società affidatarie del servizio di notifica delle sanzioni amministrative (Maggioli e Poste Italiane) e la stessaSrl, quale affidataria indiretta, ma tutt’oggi non abbiamoinformazione al riguardo né evidenza di soluzioni concrete, in grado di mettere fine alle sistematiche violazioni contrattuali, alla ...