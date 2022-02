Vento forte a Milano: si stacca copertura del tetto alla stazione (Di martedì 8 febbraio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

ComuneMI : Per il forte di vento che sta soffiando in città l’Amministrazione ha provveduto a chiudere gli accessi ai parchi p… - rtl1025 : ?? Un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di #Milano si è staccato a causa del forte #vento. I t… - MediasetTgcom24 : Vento forte a Milano: tegole divelte dal tetto della Stazione Centrale #milano #vento #milano #stazionecentrale… - siriomerenda : RT @siriomerenda: vento forte a Milano...Fontana rassicura 'i miei soldi sono volati in Svizzera' #vento #Milano #Lombardia - Alfonso0070 : RT @CDNewsCalabria: Maltempo, forte vento in tutta la Calabria: raffiche sfiorano i 120 chilometri orari -