Vaccino Covid, Ecdc: oltre metà 10-17enni europei non ha completato primo ciclo (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Più della metà dei ragazzi di età compresa tra 10 e 17 anni nell’Unione europea/Spazio economico europeo non ha ancora completato un ciclo primario di vaccinazione anti-Covid. E’ uno dei dati contenuti in un rapporto tecnico dell’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) sull’efficacia del Vaccino Covid-19 nei 12-17enni, che include anche considerazioni provvisorie di salute pubblica sulla somministrazione di una dose booster in questa popolazione. Al 30 gennaio, fa il punto l’Ecdc, “l’adesione mediana al ciclo primario di vaccinazione anti-Covid tra gli adolescenti di 15 e 17 anni era del 70,9%” e tra i bambini e ragazzi di età compresa “tra 10 e 14 anni ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Più delladei ragazzi di età compresa tra 10 e 17 anni nell’Unione europea/Spazio economico europeo non ha ancoraunprimario di vaccinazione anti-. E’ uno dei dati contenuti in un rapporto tecnico dell’(Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) sull’efficacia del-19 nei 12-, che include anche considerazioni provvisorie di salute pubblica sulla somministrazione di una dose booster in questa popolazione. Al 30 gennaio, fa il punto l’, “l’adesione mediana alprimario di vaccinazione anti-tra gli adolescenti di 15 e 17 anni era del 70,9%” e tra i bambini e ragazzi di età compresa “tra 10 e 14 anni ...

Advertising

repubblica : Covid, Meloni: 'Non vaccino mia figlia perché non è una religione' - HuffPostItalia : Il vaccino protegge di più dell'infezione naturale. Lo studio su PlosOne - lucianonobili : Pit stop. Alla fine è toccato anche a me risultare positivo, durante un tampone di controllo, al Covid. Fortunatam… - minimALessandro : Quant’è facile fare la patriota vaccinando i figli degli altri Covid, Meloni: 'Non vaccino mia figlia perché non è… - QLexPipiens : RT @aleitenes: 'Ho preso il covid sono stata male ma per fortuna avevo tre dosi di vaccino' la manderei in loop questa frase finchè non si… -