Vaccino Covid, bambini nati da madri immunizzate hanno anticorpi più alti rispetto a quelli da mamme positive

Il passaggio di anticorpi da madri positive o vaccinate ai figli erano noto. Ma uno studio del Massachusetts General Hospital (MGH) pubblicato sul Journal of the American Medical Association (Jama) dimostra che i bambini nati da madri vaccinate contro il Covid-19 in gravidanza, hanno livelli di anticorpi contro il virus più alti rispetto ai bambini nati da madri che hanno contratto l'infezione nelle ultime settimane di gestazione. Una differenza che resta anche nei 6 mesi successivi alla nascita. Lo studio ha confrontato la trasmissione di anticorpi da madre a figlio nelle donne vaccinate con due dosi di ...

