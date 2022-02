Vaccini e tamponi finiti, quanti soldi ha fatto l'infermiera. Ma qualcuno rischia di crepare: per l'infermiera finisce in disgrazia (Di martedì 8 febbraio 2022) L'infermiera Vita Bagnulo si trova in carcere a Reggio Emilia con l'accusa di aver fatto false vaccinazioni e falsi tamponi per concedere il Green Pass a diversi no-vax. Quest'ultimi accettavano di pagare bei soldoni per mettere in scena il teatrino, ma è stato proprio uno di loro a far saltare tutto: dopo la finta vaccinazione, è finito in terapia intensiva a causa del Covid e a quel punto la fidanzata, che sapeva tutto, aveva denunciato l'accaduto alle infermiere dell'ospedale. Le indagini erano già in corso ma questa testimonianza è stata decisiva per dare una svolta. L'infermiera Bagnulo aveva trovato una grande fonte di guadagno grazie ai no-vax: si faceva pagare 250 euro per una finta vaccinazione e 500 euro per un tampone falsificato. Stando alla ricostruzione della gip ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) L'Vita Bagnulo si trova in carcere a Reggio Emilia con l'accusa di averfalse vaccinazioni e falsiper concedere il Green Pass a diversi no-vax. Quest'ultimi accettavano di pagare bei soldoni per mettere in scena il teatrino, ma è stato proprio uno di loro a far saltare tutto: dopo la finta vaccinazione, è finito in terapia intensiva a causa del Covid e a quel punto la fidanzata, che sapeva tutto, aveva denunciato l'accaduto alle infermiere dell'ospedale. Le indagini erano già in corso ma questa testimonianza è stata decisiva per dare una svolta. L'Bagnulo aveva trovato una grande fonte di guadagno grazie ai no-vax: si faceva pagare 250 euro per una finta vaccinazione e 500 euro per un tampone falsificato. Stando alla ricostruzione della gip ...

