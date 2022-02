Vacanze nell’era dei social | ecco “Meetravel” | l’applicazione italiana di incontri e viaggi

Leggi su ildenaro

(Di martedì 8 febbraio 2022) Alberto, 33 anni, ha organizzato una vacanza in Salento con un gruppo di 7 persone. Federica e Giulia hanno proposto una settimana bianca a Madonna di Campiglio e hanno trovato 4 compagni dio mentre Giorgia ha lanciato l’idea della Sicilia in Estate e costruendo una vacanza perfetta con altri 9atori sconosciuti. È la frontiera deltravel. Clicca, incontra ea. Senza costi di commissione. Trovando nuovi amici e compagni dio. Ed organizzando tutto con loro, come con un gruppo di amici. È questa la chiave del successo di, l’app, completamente gratuita, nata pochi mesi fa, in piena pandemia, che ha già organizzato e proposto 1.500 uscite, itinerari dio e attività outdoor....