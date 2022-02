Usa, il jet che si schianta in Cina: nuovo video-choc e terribili sospetti, chi lo ha trafugato? | Guarda (Di martedì 8 febbraio 2022) Un video, di 50 secondi, ripreso dal Pilot's Landing Aid Television della USS Carl Vinson e che è diventato virale sui social. Un video che mostra l'aereo da guerra F-35C della Marina militare americana precipitato lo scorso 24 gennaio 2022 nel Mar Cinese Meridionale durante le operazioni di volo della portaerei americana. Sulla vicenda erano già trapelate delle fotografie ed un primo video di 17 secondi. E sul caso ora torna il sito specializzato aviation-report.com, che dà conto di questo nuovo e più lungo video. Nelle immagini si vede la sequenza completa dello schianto del jet da combattimento F-35C che la Marina degli Stati Uniti ha detto “ha avuto un incidente in atterraggio sul ponte di volo mentre la USS Carl Vinson stava conducendo operazioni di volo di routine". Nelle immagini ecco ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Un, di 50 secondi, ripreso dal Pilot's Landing Aid Television della USS Carl Vinson e che è diventato virale sui social. Unche mostra l'aereo da guerra F-35C della Marina militare americana precipitato lo scorso 24 gennaio 2022 nel Mar Cinese Meridionale durante le operazioni di volo della portaerei americana. Sulla vicenda erano già trapelate delle fotografie ed un primodi 17 secondi. E sul caso ora torna il sito specializzato aviation-report.com, che dà conto di questoe più lungo. Nelle immagini si vede la sequenza completa dello schianto del jet da combattimento F-35C che la Marina degli Stati Uniti ha detto “ha avuto un incidente in atterraggio sul ponte di volo mentre la USS Carl Vinson stava conducendo operazioni di volo di routine". Nelle immagini ecco ...

