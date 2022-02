Usa | allarme bomba durante evento | evacuato marito di Kamala Harris

Advertising

DavidPuente : Ci provano anche così - voceditalia : Usa: marito Harris evacuato per allarme bomba in scuola capitale - Rita10478890 : Allarme dall'esercito Usa: dopo i vaccini dilagano i tumori | il Simplicissimus - Banto000 : @rcolosimo Vedi Colosimo, io, tu, @Ted0foro, che siamo persone comuni, non usiamo questo linguaggio. Quando lo usa… - TorciaPolitica : RT @agenzia_nova: #Ucraina: amministrazione #Usa lancia allarme su preparazione invasione russa -

Ultime Notizie dalla rete : Usa allarme

TGCOM

22.10,Secret service evacua marito Harris Doug Emhoff, il marito della vicepresidente statunitense Kamala Harris è stato evacuato dal Secret service a causa di unbomba durante un evento in una ...Doug Emhoff, il marito della vicepresidente americana Kamala Harris, è stato evacuato dal Secret Service dopo unbomba durante un evento in una scuola superiore della Capitale per commemorare il mese della storia afroamericana. Anche agli studenti e agli insegnanti è stato ordinato di abbandonare l'...Doug Emhoff, il marito della vicepresidente americana Kamala Harris, è stato evacuato dal Secret Service dopo un allarme bomba durante un evento in una scuola superiore della Capitale per commemorare ...WASHINGTON – Doug Emhoff, il marito della vicepresidente Kamala Harris, è stato evacuato dal Secret Service durante un evento in una scuola superiore della capitale per commemorare il mese della stori ...