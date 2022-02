Uomini e Donne anticipazioni 8 febbraio: nuovo cavaliere per Gemma, Ida presa da Alessandro (Di martedì 8 febbraio 2022) Buone notizie in arrivo nella puntata dell’8 febbraio di Uomini e Donne. Nel corso di tale messa in onda, infatti, vedremo che Gemma tornerà in carreggiata. Dopo le cocenti delusioni vissute in questi giorni e dopo aver perso tutti i suoi corteggiatori, la donna uscirà con un nuovo spasimante. Anche Ida si mostrerà particolarmente serena. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 8 febbraio 2022) Buone notizie in arrivo nella puntata dell’8di. Nel corso di tale messa in onda, infatti, vedremo chetornerà in carreggiata. Dopo le cocenti delusioni vissute in questi giorni e dopo aver perso tutti i suoi corteggiatori, la donna uscirà con unspasimante. Anche Ida si mostrerà particolarmente serena. L'articolo proviene da KontroKultura.

