Uomini e Donne anticipazioni 8 febbraio: Gemma Galgani ci riprova ancora, l’uscita con il nuovo Cavaliere (Di martedì 8 febbraio 2022) Gemma Galgani si è velocemente ripresa dalle ultime delusioni ed è pronta a rimettersi in gioco. Infatti, nelle ultime puntate di Uomini e Donne, la Dama torinese è scoppiata a piangere per Massimiliano. Il nuovo arrivato in studio aveva colpito subito l’attenzione di Gemma Galgani, che si era, perfino, esibita in un ballo sexy per lui. Massimiliano, però, aveva preferito Nadia alla Dama torinese, lasciandola nello sconforto. Anche Tina Cipollari era intervenuta su questa delusione, criticando fortemente Gemma Galgani. A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata dell’8 febbraio, Gemma Galgani racconterà al pubblico ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 8 febbraio 2022)si è velocemente ripresa dalle ultime delusioni ed è pronta a rimettersi in gioco. Infatti, nelle ultime puntate di, la Dama torinese è scoppiata a piangere per Massimiliano. Ilarrivato in studio aveva colpito subito l’attenzione di, che si era, perfino, esibita in un ballo sexy per lui. Massimiliano, però, aveva preferito Nadia alla Dama torinese, lasciandola nello sconforto. Anche Tina Cipollari era intervenuta su questa delusione, criticando fortemente. A, secondo le, nella puntata dell’8racconterà al pubblico ...

