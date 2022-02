Una Vita, anticipazioni 9 febbraio: Indalecia rivale di Marcelina? Lolita torna a casa dall’ospedale (Di martedì 8 febbraio 2022) Una Vita, anticipazioni 9 febbraio: nuova puntata dell’amatissima telenovela. Ecco cosa succederà. Una Vita, anticipazioni 9 febbraio: Servante preoccupato per l’atteggiamento di Indalecia con Jacinto Sevante si accorge che Indalecia si comporta in modo molto particolare con Jacinto, appena tornato ad Acacias. Il locandiere arriva addirittura a temere che la giovane voglia sostituire Marcelina nel cuore del portiere. Che cosa farà il collega di Fabiana? I suoi sospetti saranno motivati? La “crociata” di Susana Per ostilità nei confronti dei Bacigalupe, Susana tenta di mandar via gli stranieri dal quartiere, ma i vicini non si mostrano tanto dalla sua parte. La zia di Liberto rinuncerà? Lolita può ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 8 febbraio 2022) Una: nuova puntata dell’amatissima telenovela. Ecco cosa succederà. Una: Servante preoccupato per l’atteggiamento dicon Jacinto Sevante si accorge chesi comporta in modo molto particolare con Jacinto, appenato ad Acacias. Il locandiere arriva addirittura a temere che la giovane voglia sostituirenel cuore del portiere. Che cosa farà il collega di Fabiana? I suoi sospetti saranno motivati? La “crociata” di Susana Per ostilità nei confronti dei Bacigalupe, Susana tenta di mandar via gli stranieri dal quartiere, ma i vicini non si mostrano tanto dalla sua parte. La zia di Liberto rinuncerà?può ...

