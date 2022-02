Una vita, anticipazioni 8 febbraio: Bellita è in pericolo? (Di martedì 8 febbraio 2022) Bellita sarà stanca di restare chiusa in casa e deciderà di uscire. La donna, però, come segnala la trama Una vita inerente la puntata in onda l'8 febbraio, potrebbe commettere un grave errore e ritrovarsi in pericolo. Il suo ammiratore, infatti, sarà nel quartiere ed ascolterà le sue conversazioni. Nel frattempo, Aurelio farà intendere a Genoveva di essere interessata a lei, ma la donna vorrà solo fare affari. Infine, Antoñito, si scontrerà per strada con Aurelio. anticipazioni Una vita, episodio 8 febbraio: Aurelio sembra interessato a Genoveva Genoveva, dopo aver scambiato alcune parole con Aurelio per strada, lo inviterà a cena a casa sua con l'intento di conoscerlo meglio. Il Quesada nel corso della cena, come si evince dalle anticipazioni Una ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 8 febbraio 2022)sarà stanca di restare chiusa in casa e deciderà di uscire. La donna, però, come segnala la trama Unainerente la puntata in onda l'8, potrebbe commettere un grave errore e ritrovarsi in. Il suo ammiratore, infatti, sarà nel quartiere ed ascolterà le sue conversazioni. Nel frattempo, Aurelio farà intendere a Genoveva di essere interessata a lei, ma la donna vorrà solo fare affari. Infine, Antoñito, si scontrerà per strada con Aurelio.Una, episodio 8: Aurelio sembra interessato a Genoveva Genoveva, dopo aver scambiato alcune parole con Aurelio per strada, lo inviterà a cena a casa sua con l'intento di conoscerlo meglio. Il Quesada nel corso della cena, come si evince dalleUna ...

