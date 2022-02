Un Posto al Sole, anticipazioni 9 febbraio: Chiara vende le quote (Di martedì 8 febbraio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di mercoledì 9 febbraio: Chiara ha deciso di vendere le quote societarie. Nunzio ha deciso di “vendicarsi” nei confronti di Ludovico al culmine di un momento di grande tensione tra i due. Con un pugno in pieno volto, il figlio di Franco e Katia ha fatto cadere in terra l’amico di Chiara facendogli uscire il sangue dal naso. Un gesto che, per quanto dettato dalla foga del momento, potrebbe metterlo seriamente nei guai adesso. Chiara al computer nel suo studio (via screenshot)Intanto, tra Rossella e Riccardo si è creata una grande tensione. Il momento della partenza del medico per Bolzano ha rappresentato uno spartiacque nella loro relazione. Il ragazzo tornerà dal Nord ... Leggi su vesuvius (Di martedì 8 febbraio 2022) Unaldella puntata di mercoledì 9ha deciso dire lesocietarie. Nunzio ha deciso di “vendicarsi” nei confronti di Ludovico al culmine di un momento di grande tensione tra i due. Con un pugno in pieno volto, il figlio di Franco e Katia ha fatto cadere in terra l’amico difacendogli uscire il sangue dal naso. Un gesto che, per quanto dettato dalla foga del momento, potrebbe metterlo seriamente nei guai adesso.al computer nel suo studio (via screenshot)Intanto, tra Rossella e Riccardo si è creata una grande tensione. Il momento della partenza del medico per Bolzano ha rappresentato uno spartiacque nella loro relazione. Il ragazzo tornerà dal Nord ...

