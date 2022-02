Un posto al sole, anticipazioni 8 febbraio: la gelosia di Rossella (Di martedì 8 febbraio 2022) Ad Un posto al sole, nuove tensioni e gelosie destabilizzeranno l'equilibrio di Rossella. In particolare, la giovane dottoressa dovrà affrontare la partenza di Riccardo alla volta di Bolzano e per lei sarà un momento molto difficile. Il medico, infatti, ha deciso di partire per recarsi dalla moglie Virginia che non vuole saperne di concedergli la separazione consensuale, dal momento che è ancora innamorata di lui e vuole riconquistarlo. A questo punto, dopo l'ennesimo litigio telefonico con la consorte, Riccardo ha comunicato a Rossella la sua imminente partenza per cercare di farla ragionare di persona e per la ragazza sarà inevitabile non provare gelosia e non essere assalita dalle paure e dalle insicurezze circa la sua relazione con il medico. Tuttavia, come segnalano le ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 8 febbraio 2022) Ad Unal, nuove tensioni e gelosie destabilizzeranno l'equilibrio di. In particolare, la giovane dottoressa dovrà affrontare la partenza di Riccardo alla volta di Bolzano e per lei sarà un momento molto difficile. Il medico, infatti, ha deciso di partire per recarsi dalla moglie Virginia che non vuole saperne di concedergli la separazione consensuale, dal momento che è ancora innamorata di lui e vuole riconquistarlo. A questo punto, dopo l'ennesimo litigio telefonico con la consorte, Riccardo ha comunicato ala sua imminente partenza per cercare di farla ragionare di persona e per la ragazza sarà inevitabile non provaree non essere assalita dalle paure e dalle insicurezze circa la sua relazione con il medico. Tuttavia, come segnalano le ...

