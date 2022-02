Ufficiale: proposta di Iliad per acquistare Vodafone Italia (Di martedì 8 febbraio 2022) Iliad ha ufficialmete avanzato un’offerta per l’acquisto del 100% di Vodafone Italia. Lo afferma Bloomberg, che spiega di aver ricevuto una conferma in questo senso dall’amministratore delegato di Iliad, Thomas Reynaud. Gli analisti hanno fatto i conti su quello che potrebbe significare, un’operazione tra gli 11 e i 14 miliardi di euro ed esprimono qualche L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 8 febbraio 2022)ha ufficialmete avanzato un’offerta per l’acquisto del 100% di. Lo afferma Bloomberg, che spiega di aver ricevuto una conferma in questo senso dall’amministratore delegato di, Thomas Reynaud. Gli analisti hanno fatto i conti su quello che potrebbe significare, un’operazione tra gli 11 e i 14 miliardi di euro ed esprimono qualche L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale proposta Molestie sessuali in una scuola di Cosenza, il movimento FEM.IN.: 'vogliamo incontrare il Ministro Bianchi, stanchi di sentire le menzogne ... Cosentine in lotta' ha deciso di chiedere un incontro ufficiale al Ministro dell'Istruzione. 'L'... Poi la proposta : ' Come studenti siamo pronti a presentare davanti al ministro una proposta di legge ...

Lo chiamavano Folkstudio, vi esordirono i Grosso Autunno (e si esibì Bob Dylan) Alcune di quelle canzoni confluirono nel nostro primo album ufficiale che arrivò a essere ... Sì, noi arrivavamo sulla scena quando ormai il pop italiano era in declino, anche se la nostra proposta era ...

Suicidio assistito, cosa dice la proposta di legge sul fine vita che domani arriva in Aula Con loro la Chiesa, almeno secondo la posizione ufficiale del Vaticano, nonostante alcune voci dissonanti, come quella padre Carlo Casalone, gesuita medico e membro della Pontificia Accademia per la ...

Lega Serie A, Luca Percassi eletto vicepresidente. Proposta e votazione unanime La nomina è avvenuta su proposta e votazione unanime dell’intero Consiglio, con astensione dello stesso Percassi» Ascolta la versione audio dell'articolo. Serie A, UFFICIALE: Luca Percassi eletto ...

