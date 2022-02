Ucraina: un tavolo lungo come la distanza tra la Russia e gli altri Paesi (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo tre conversazioni telefoniche in una sola settimana, il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo francese Emmanuel Macron, si sono incontrati ieri al Cremlino. La riunione è durata fino a tarda sera, e il primo obiettivo, è sembrato essere quello di scongiurare una guerra. Sono giorni cruciali per la crisi tra Russia e Ucraina. Russia-Ucraina: serve una de-escalation che prevenga il conflitto L’incontro tra Putin e Macron, durato ben cinque ore, è stato definito dal presidente russo come un faccia a faccia “utile“. Obiettivo dell’incontro, per il presidente francese, è stato cercare di orientare Russia verso una de-escalation che prevenga il conflitto. Alla fine della riunione, Macron si è detto moderatamente ottimista, e questo aggettivo fa trapelare la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo tre conversazioni telefoniche in una sola settimana, il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo francese Emmanuel Macron, si sono incontrati ieri al Cremlino. La riunione è durata fino a tarda sera, e il primo obiettivo, è sembrato essere quello di scongiurare una guerra. Sono giorni cruciali per la crisi tra: serve una de-escalation che prevenga il conflitto L’incontro tra Putin e Macron, durato ben cinque ore, è stato definito dal presidente russoun faccia a faccia “utile“. Obiettivo dell’incontro, per il presidente francese, è stato cercare di orientareverso una de-escalation che prevenga il conflitto. Alla fine della riunione, Macron si è detto moderatamente ottimista, e questo aggettivo fa trapelare la ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, incontro tra Putin e Macron: i due leader 'divisi' da un lungo tavolo bianco #ucraina #macron #putin… - Cassandracaru : Così è quando #Putin fa apparecchiare un tavolo per 2. Metti che hai ospiti che fai? Non la invadi l'#Ucraina per s… - oggisettimanale : Ieri il presidente francese #macron ha incontrato quello russo #putin per tentare (tra le altre cose) di far rientr… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Crisi Ucraina, la mediazione di Macron a Mosca: 5 ore di colloquio con Putin… - mr_meco : Per capire quanto è grande il tavolo vi basti pensare che Putin usa come centrotavola proprio l’Ucraina. Santanchè… -