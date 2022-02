Ucraina, Macron: “Putin mi ha garantito che non ci sarà alcuna escalation”. Poi vede Zelensky: “Accordi di Minsk sono l’unica via” (Di martedì 8 febbraio 2022) Non ci sarà alcuna escalation in Ucraina. Lo ha garantito Vladimir Putin a Emmanuel Macron nel corso del vertice bilaterale di lunedì a Mosca, secondo quanto fa sapere il presidente francese. Al termine dell’incontro tra i due capi di Stato, entrambi avevano mostrato distensione e comunione d’intenti per arrivare a una rapida de-escalation. E oggi Macron, che ha incontrato a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha fatto sapere che da Putin ha ottenuto la garanzia “che non ci sarà un’escalation. Non ci sarà né un peggioramento né un’escalation. Si trattava per me di bloccare il gioco per impedire un’escalation ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Non ciin. Lo haVladimira Emmanuelnel corso del vertice bilaterale di lunedì a Mosca, secondo quanto fa sapere il presidente francese. Al termine dell’incontro tra i due capi di Stato, entrambi avevano mostrato distensione e comunione d’intenti per arrivare a una rapida de-. E oggi, che ha incontrato a Kiev il presidente ucraino Volodymyr, ha fatto sapere che daha ottenuto la garanzia “che non ciun’. Non ciné un peggioramento né un’. Si trattava per me di bloccare il gioco per impedire un’...

