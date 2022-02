Transizione energetica, la tecnologia idroelettrica può essere un supporto essenziale (Di martedì 8 febbraio 2022) Le energie rinnovabili – eolica, solare, marina – variano nel corso della giornata. E, poiché variano in risposta ai cicli astronomici e alle bizze della natura, non sono quasi mai sincrone con la domanda di energia da parte dell’uomo, che oscilla nel corso della giornata, della settimana, della stagione. L’accumulo di energia è perciò una componente essenziale per stabilire un flusso affidabile di elettricità on-demand da fonti rinnovabili. L’industria si sta sforzando per introdurre batterie efficienti e sostenibili sotto il profilo ambientale lungo tutto il ciclo di vita. Nonostante gli enormi progressi degli ultimi anni, i risultati in termini di capacità e costi non soddisfano ancora le necessità in quanto a potenza, durata e affidabilità. Produrre sempre più energia da fonti rinnovabili cozza con la difficoltà a modulare l’energia prodotta, evitando di sprecarne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Le energie rinnovabili – eolica, solare, marina – variano nel corso della giornata. E, poiché variano in risposta ai cicli astronomici e alle bizze della natura, non sono quasi mai sincrone con la domanda di energia da parte dell’uomo, che oscilla nel corso della giornata, della settimana, della stagione. L’accumulo di energia è perciò una componenteper stabilire un flusso affidabile di elettricità on-demand da fonti rinnovabili. L’industria si sta sforzando per introdurre batterie efficienti e sostenibili sotto il profilo ambientale lungo tutto il ciclo di vita. Nonostante gli enormi progressi degli ultimi anni, i risultati in termini di capacità e costi non soddisfano ancora le necessità in quanto a potenza, durata e affidabilità. Produrre sempre più energia da fonti rinnovabili cozza con la difficoltà a modulare l’energia prodotta, evitando di sprecarne ...

