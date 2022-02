Transizione elettrica - Ford, la rincorsa alla Tesla che piace a Wall Street (Di martedì 8 febbraio 2022) 13 gennaio 2022, una data cruciale per capire le strategie della Ford. Le azioni raggiungono i massimi degli ultimi 20 anni a 25,87 dollari e la capitalizzazione supera per la prima volta i 100 miliardi di dollari. il culmine di una corsa iniziata da mesi: il 2021 si chiude con un +140% e la miglior performance di Borsa tra tutti i costruttori. Il mercato dei capitali, nonostante la pesante correzione delle ultime settimane, premia le strategie varate dall'amministratore delegato Jim Farley e le accelerazioni sul fronte dell'elettrificazione. La Ford, così, trova finalmente un modo per porre fine ad anni e anni di prestazioni borsistiche deludenti e alla base dei frequenti avvicendamenti al vertice. Una raffica di annunci. In questo quadro rientrano tutta una serie di iniziative intraprese, a partire dalla ... Leggi su quattroruote (Di martedì 8 febbraio 2022) 13 gennaio 2022, una data cruciale per capire le strategie della. Le azioni raggiungono i massimi degli ultimi 20 anni a 25,87 dollari e la capitalizzazione supera per la prima volta i 100 miliardi di dollari. il culmine di una corsa iniziata da mesi: il 2021 si chiude con un +140% e la miglior performance di Borsa tra tutti i costruttori. Il mercato dei capitali, nonostante la pesante correzione delle ultime settimane, premia le strategie varate dall'amministratore delegato Jim Farley e le accelerazioni sul fronte dell'elettrificazione. La, così, trova finalmente un modo per porre fine ad anni e anni di prestazioni borsistiche deludenti ebase dei frequenti avvicendamenti al vertice. Una raffica di annunci. In questo quadro rientrano tutta una serie di iniziative intraprese, a partire d...

Advertising

Moreno_e_basta : La transizione ecologica, per come è gestita nelle nostre società, è quella cosa che a chi sta già bene gli regalan… - TrendOnline : La transizione ecologica verso il mercato dell'auto elettrica, rischia di far perdere al settore dell'automotive it… - fabiopetrocelli : RT @StellantisIT: L’e-Mobility Business Unit di Stellantis racconta la transizione alla mobilità elettrica dei suoi 14 brand iconici: sfide… - puntodilucescam : Stasera Italia, 'crisi industriale possibile'. Da sinistra, sentenza di morte per l'Italia: una euro-follia?. Con p… - AutoElettrica : Mercedes: la mancanza di materie prime ritarderà la transizione elettrica secondo Ola Kallenius: Se ciò dovesse acc… -