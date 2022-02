Tragico incidente aereo | addio alla star dello skate mondiale | dove hanno ritrovato il corpo | agghiacciante

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 febbraio 2022) Una tragedia si è consumata in Islanda,si è schiantato un piccoloturistico. Le quattro persone a bordo sono morte: tra queste anche Josh Neuman, uno YouTuber molto famoso in tutto il mondo per i video sullo. Aveva soltanto 22 anni ed era molto amato in quello che faceva, come testimonia il dato dei follower su YouTube (oltre un milione): era in viaggio per un progetto di lavoro finanziato dal marchio belga Suspicious Antwerp. Ansime a lui c'era anche il paracadutista e influencer Nicola Bellavia. I corpi delle quattro persone che erano a bordo del piccoloturistico sono stati ritrovati vicino al lago Thingvvatn, a est di Reykjavik. Il ritrovamento è avvenuto nella serata di domenica 6 febbraio, ma la polizia locale ha reso nota l'identità delle vittime soltanto ...