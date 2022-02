Torino, senegalesi all’assalto della volante della polizia (video). Ma la sinistra, come a Milano, minimizza (Di martedì 8 febbraio 2022) Torino, assalto dei senegalesi alla volante della polizia. Erano decine, e festeggiavano domenica sera la vittoria ai rigori del Senegal sull’Egitto. Una volante della polizia si è trovata a passare nel momento sbagliato in corso Palermo. La macchina è stata circondata e presa a calci. Gli agenti sono tornati dopo un po’ con adeguati rinforzi per riportare un po’ di ordine. Il sindaco del Pd, Stefano Lorusso, riceve critiche furenti. FdI: guerriglia degli stranieri irregolari ormai fuori controllo FdI parla, come a Milano, di città dove la violenza urbana è fuori controllo. Naturalmente la sinistra minimizza, come a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 febbraio 2022), assalto deialla. Erano decine, e festeggiavano domenica sera la vittoria ai rigori del Senegal sull’Egitto. Unasi è trovata a passare nel momento sbagliato in corso Palermo. La macchina è stata circondata e presa a calci. Gli agenti sono tornati dopo un po’ con adeguati rinforzi per riportare un po’ di ordine. Il sindaco del Pd, Stefano Lorusso, riceve critiche furenti. FdI: guerriglia degli stranieri irregolari ormai fuori controllo FdI parla,, di città dove la violenza urbana è fuori controllo. Naturalmente laa ...

