Torino | Martina su Milinkovic-Savic | «Non mi preoccuperei | questi momenti capitano»

(Di martedì 8 febbraio 2022) L’ex portiere delha parlato delle critiche rivolte aSilvano, ex portiere del, in una intervista a La Stampa ha parlato delle recenti critiche rivolte a Vanja. LE PAROLE – «Oggi non mi, l’importante è che non durino troppo a lungo. Per tanti mesi è andato molto bene, poi dopo il Covid ha avuto qualche problema, ma gli è girato anche tutto storto. Magari alla fine della stagione restituirà i punti persi per colpa sua: adesso però la priorità è dargli fiducia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Silvano Martina, ex portiere del Torino, in una intervista a La Stampa ha parlato delle recenti critiche rivolte a Vanja Milinkovic-Savic. LE PAROLE – «Oggi non mi preoccuperei. Questi momenti ...Silvano Martina, procuratore ed ex portiere del Torino, ha rilasciato un'intervista a La Stampa, dove ha parlato così di Vanja Milinkovic-Savic, al centro delle critiche dopo le ultime prestazioni non ...