Torino | infortunio Belotti | attesa per il controllo decisivo La situazione

(Di martedì 8 febbraio 2022)svolgerà unnelle prossime 24 ore. Se darà esito positivo, potrà tornare ad allenarsi con il gruppo Ilpotrebbe presto riabbracciare Andrea. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nell'arco delle prossime 24 ore, il Gallo si sottoporrà a una visita didecisiva per l'patito lo scorso novembre contro la Roma. Se la visita dovesse dare esito positivo, l'attaccante granata potrà tornare ad allenarsi con il gruppo e mettersi così a disposizione del tecnico Juric.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Belotti svolgerà un controllo decisivo nelle prossime 24 ore. Se darà esito positivo, potrà tornare ad allenarsi con il gruppo Ilpotrebbe presto riabbracciare Andrea Belotti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nell'arco delle prossime 24 ore, il Gallo si sottoporrà a una visita di controllo ...... il capitano bianconero è stato costretto a fermarsi per un nuovo. Giorgio Chiellini © ... Il club bianconero punta dunque a riaverlo a disposizione quantomeno per il derby contro ildi ...Torino e Fiorentina hanno vissuto un calciomercato diverso. I granata sono stati molto attivi, acquistando Seck, Pellegri, Ricci e Fares (anche se quest'ultimo di è rotto subito ndr), alzando l'astice ...Ma se le prime impressioni dovessero essere confermato sono molto a rischio anche il derby del 18 febbraio contro il Torino e la successiva sfida contro il Villarreal nell'andata degli ottavi di final ...