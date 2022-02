Todis Salerno, prima battuta d’arresto: al PalaZauli vince Battipaglia (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Todis Salerno ’92 perde l’imbattibilità stagionale. Dopo undici vittorie consecutive, le granatine cadono sul parquet del PalaZauli contro le padrone di casa della OmepsAgrivitAfora Battipaglia, che hanno avuto la meglio col punteggio di 62-42. La squadra di coach Aldo Russo resta prima in classifica con 22 punti, ma ora Battipaglia si fa sotto a -2. L’inciampo decisivo è arrivato nel secondo periodo. Valerio e compagne erano partite bene con il primo parziale di 10-13, riuscendo a rimontare anche il 10-2 dei primi sei minuti con caparbietà e la tripla di De Nicolo a firmare il sorpasso. Poi, la squadra locale è salita in cattedra dal 15’: a inizio secondo periodo la partita è sul filo dell’equilibrio (e delle imprecisioni su ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La’92 perde l’imbattibilità stagionale. Dopo undici vittorie consecutive, le granatine cadono sul parquet delcontro le padrone di casa della OmepsAgrivitAfora, che hanno avuto la meglio col punteggio di 62-42. La squadra di coach Aldo Russo restain classifica con 22 punti, ma orasi fa sotto a -2. L’inciampo decisivo è arrivato nel secondo periodo. Valerio e compagne erano partite bene con il primo parziale di 10-13, riuscendo a rimontare anche il 10-2 dei primi sei minuti con caparbietà e la tripla di De Nicolo a firmare il sorpasso. Poi, la squadra locale è salita in cattedra dal 15’: a inizio secondo periodo la partita è sul filo dell’equilibrio (e delle imprecisioni su ...

