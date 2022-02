Tiziano Ferro presenta Johnny, il cane salvato dalla lista ‘eutanasia’ del canile (Di martedì 8 febbraio 2022) A un mese dalla morte di Jake, un altro anziano cucciolone che Tiziano Ferro e il marito Victor Allen avevano salvato dal canile, è arrivato il momento di Johnny (chiamato Gianni, come scrive lo stesso Ferro) un cane di 8 anni destinato all’eutanasia. Gianni, un meticcio nero taglia grande, era stato abbandonato ed era poi finito nella “lista eutanasia” del canile in cui si trovava perché per lui non c’era mai nessuna richiesta ed era prossimo all’anzianità. “La sua vita d’ora in poi sarà solo gioia e amore infinito. Perché la scomparsa di Jake possa significare qualcosa: il nuovo inizio per un altro angelo che viveva a un centimetro dal nulla“, ha scritto Tiziano Ferro sui social, ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 8 febbraio 2022) A un mesemorte di Jake, un altro anziano cucciolone chee il marito Victor Allen avevanodal, è arrivato il momento di(chiamato Gianni, come scrive lo stesso) undi 8 anni destinato all’eutanasia. Gianni, un meticcio nero taglia grande, era stato abbandonato ed era poi finito nella “eutanasia” delin cui si trovava perché per lui non c’era mai nessuna richiesta ed era prossimo all’anzianità. “La sua vita d’ora in poi sarà solo gioia e amore infinito. Perché la scomparsa di Jake possa significare qualcosa: il nuovo inizio per un altro angelo che viveva a un centimetro dal nulla“, ha scrittosui social, ...

