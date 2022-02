Tik Tok | rimossi 91 milioni di video | ecco la ragione

Leggi su zon

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tik Tok, il social più amato dai giovani, continua la sua lotta per rendere la piattaforma più sicura per chiunque vi acceda. Proprio oggi, in occasione del Safer Internet Day, sono state aggiornate le Linee guida della Community da rispettare per essere creator (e spettatori) migliori. Inoltre, nelle prossime settimane verrà dedicata maggiore attenzione al contrasto delle challenge pericolose, e alla questione dei disordini alimentari. In generale verrà ampliata la policy che garantisce sicurezza, integrità, disponibilità e affidabilità di TikTok. Secondo quanto spiegato da Cormac Keenan, leader del team Trust & Safety “continuiamo ad attuare l’approccio severo già annunciato per prevenire la diffusione di contenuti che hanno a che fare con autolesionismo e suicidio. Le linee guida si trovavano in precedenza all’interno delle policy su suicidio e autolesionismo, ma ora ...