The Tinder Swindler | dentro il nuovo Netflix Doc

Da quando il documentario Netflix The Tinder Swindler è stato rilasciato la scorsa settimana, le persone si sono poste una grande domanda: chi è Tinder Swindler? The Tinder Swindler: di cosa parla il documentario? Il film esamina la storia più strana della finzione di un ricco jet-setter che ha usato il servizio di appuntamenti per corteggiare le donne e strapparle soldi. Nel corso di due anni, ha accumulato circa 10 milioni di dollari dalle sue vittime. Ma ancora una volta, chi è il truffatore di Tinder, potresti chiederti. La risposta a chi è il truffatore di Tinder è Simon Leviev, vero nome Shimon Yehuda Hayut, un truffatore di origine israeliana che aveva già una lunga fedina penale. Nel 2011, è stato sorpreso a incassare ...

FrancescaRanza_ : Ho visto The Tinder Swindler su Netflix e sono: scioccata. - FabbbioGiallo : Ho visto 'the tinder swindler'. Ok povere vittime, però che cazzo, dai. - porcoloki : appena finito the tinder swindler sono esterrefatta che cessi gli uomini - mylifesmess : The Tinder Swindler mi ha lasciata senza parole, in particolare il fatto che le vittime hanno dato centinaia di mig… - sonodiocactus : Non vedo l'ora di mettermi nel letto per guardare The Tinder Swindler e ringraziare la Madonna e tutti i santi per… -