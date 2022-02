The Book of Boba Fett, le novità dell’episodio 6 della prima stagione (Di martedì 8 febbraio 2022) A distanza di poco più di un mese dal suo debutto sulla piattaforma Disney+, la serie spin-off di The Mandalorian, The Book of Boba Fett, continua a convincere sempre di più i telespettatori. Benché abbia ricevuto recensioni miste e contrastanti dalla critica, gli affezionati fan dello sconfinato universo di Star Wars stanno apprezzando il drama creato da Jon Favreau e prodotto dalla Lucasfilm. E questo perché colpi di scena, grafiche decisamente all’avanguardia e trama a dir poco avvincente, sono gli ingredienti che stanno facendo del secondo serial live-action di Guerre Stellari un prodotto degno di nota. Ma le sorprese non sono finite qui. Stando alle anticipazione del sesto e penultimo episodio, infatti, avremo l’opportunità di rivedere Grogu e di conoscere meglio Cad Bane, il cacciatore freddo, crudele e spietato che abbiamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) A distanza di poco più di un mese dal suo debutto sulla piattaforma Disney+, la serie spin-off di The Mandalorian, Theof, continua a convincere sempre di più i telespettatori. Benché abbia ricevuto recensioni miste e contrastanti dalla critica, gli affezionati fan dello sconfinato universo di Star Wars stanno apprezzando il drama creato da Jon Favreau e prodotto dalla Lucasfilm. E questo perché colpi di scena, grafiche decisamente all’avanguardia e trama a dir poco avvincente, sono gli ingredienti che stanno facendo del secondo serial live-action di Guerre Stellari un prodotto degno di nota. Ma le sorprese non sono finite qui. Stando alle anticipazione del sesto e penultimo episodio, infatti, avremo l’opportunità di rivedere Grogu e di conoscere meglio Cad Bane, il cacciatore freddo, crudele e spietato che abbiamo ...

