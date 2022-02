The Batman, Robert Pattinson: "Sarà un film triste" (Di martedì 8 febbraio 2022) Robert Pattinson ha parlato dell'atmosfera di The Batman, rivelando qualche dettaglio della nuova versione di Bruce Wayne. The Batman mostrerà una versione davvero cupa di Bruce Wayne, come confermato dal protagonista Robert Pattinson. L'attore, intervistato da GQ, ha svelato che l'atmosfera che circondava la storia e le riprese ha avuto delle conseguenze sul suo morale. Robert Pattinson ha spiegato parlando di The Batman: "La natura delle riprese è stata un po' isolata, abbiamo girato sempre di notte, era semplicemente buio tutto il tempo e mi sono sentito molto solo. Anche semplicemente il fatto di indossare sempre il costume. Non puoi uscire dallo studio quando lo indossi, quindi sapevo a malapena cosa stesse succedendo fuori... Ero ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 febbraio 2022)ha parlato dell'atmosfera di The, rivelando qualche dettaglio della nuova versione di Bruce Wayne. Themostrerà una versione davvero cupa di Bruce Wayne, come confermato dal protagonista. L'attore, intervistato da GQ, ha svelato che l'atmosfera che circondava la storia e le riprese ha avuto delle conseguenze sul suo morale.ha spiegato parlando di The: "La natura delle riprese è stata un po' isolata, abbiamo girato sempre di notte, era semplicemente buio tutto il tempo e mi sono sentito molto solo. Anche semplicemente il fatto di indossare sempre il costume. Non puoi uscire dallo studio quando lo indossi, quindi sapevo a malapena cosa stesse succedendo fuori... Ero ...

Advertising

fleurfusillee : no ma io non ho ancora realizzato che a “breve” vedrò the batman mi viene da morire - _ComicsUniverse : Con l’ormai prossimo debutto del “#TheBatman” di #MattReeves nelle sale, la campagna marketing si fa sentire in mod… - thollndspider : The batman vai ser o dune desse ano - Screenweek : #TheBatman Il nuovo banner per le proiezioni IMAX - Matioski : Alle 17:00, assieme a Michele Innocenti, Paolo Innocenti e The Unbounds, analizziamo il primo film della trilogia d… -

Ultime Notizie dalla rete : The Batman Lightyear " La vera storia di Buzz: nuovo trailer per il film Disney - Pixar Il premiato compositore Michael Giacchino , che ha firmato le colonne sonore di The Batman e Spider - Man: No Way Home, comporrà la colonna sonora di Lightyear " La vera storia di Buzz. Condividi ...

SuperEnalotto: l'estrazione della sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi martedì 8 febbraio 2022 Batman ha voglia di raccontarla al mondo ed ha commentato in maniera soddisfatta e liberatoria: " ... ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo ...

The Batman: le parole del regista riguardo il costume Tom's Hardware Italia The Batman salterà la 'origin story' di Bruce Wayne, parola di Matt Reeves The Batman salterà la origin story di Bruce Wayne Intervistato di recente ai microfoni di Esquire , oltre a parlare del film con Ben Affleck mai realizzato , Matt Reeves ha spiegato che quella di non ...

The Batman: tutto quello che dovete sapere Vi ricordiamo che Cultura POP dedicherà una programmazione speciale a The Batman sul suo canale Twitch, scoprite tutti gli appuntamenti nell'articolo dedicato. The Batman: tutto quello che dovete sape ...

Il premiato compositore Michael Giacchino , che ha firmato le colonne sonore die Spider - Man: No Way Home, comporrà la colonna sonora di Lightyear " La vera storia di Buzz. Condividi ...ha voglia di raccontarla al mondo ed ha commentato in maniera soddisfatta e liberatoria: " ... ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze personeSocial Post ricorda che è attivo ...The Batman salterà la origin story di Bruce Wayne Intervistato di recente ai microfoni di Esquire , oltre a parlare del film con Ben Affleck mai realizzato , Matt Reeves ha spiegato che quella di non ...Vi ricordiamo che Cultura POP dedicherà una programmazione speciale a The Batman sul suo canale Twitch, scoprite tutti gli appuntamenti nell'articolo dedicato. The Batman: tutto quello che dovete sape ...