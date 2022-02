(Di martedì 8 febbraio 2022) sul futuro dell’attaccante argentino Carlospotrebbe tornare a giocare a calcio. Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti,numero 10 dellaavrebbe ricevuto tre proposte dagli. Iinteressati, in particolare, sarebbero Minnesota United, Orlando City e DC United.aveva lasciato il Boca Juniors lo scorso giugno per stare vicino alla madre. A breve inizierà una nuova avventura? L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Tevez vola negli USA? Tre club vogliono l’ex Juve: i dettagli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - junews24com : Tevez vola negli USA? Tre club vogliono l'ex Juve: i dettagli - -

Ultime Notizie dalla rete : Tevez vola

Juventus News 24

Non ha lo spessore diper intenderci. Da un giocatore come lui ci si aspetta sempre qualcosa ... In campionato la Juventus zoppica ma in Champions: è utopico pensare a qualcosa di clamoroso ...Non ha lo spessore diper intenderci. Da un giocatore come lui ci si aspetta sempre qualcosa ... In campionato la Juventus zoppica ma in Champions: è utopico pensare a qualcosa di clamoroso ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Infortunio Chiellini: chi sceglie Allegri per sostituire il capitano? Ecco le possibili soluzioni contro... News40 minuti fa Conferenza Allegri pre Juve ...