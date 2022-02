Test Portimao | Rea | ' La moto è migliorata | ma la potenza è rimasta la stessa' - News

(Di martedì 8 febbraio 2022) Non poteva iniziare meglio la due giorni didiper Jonathan Rea, che ha chiuso il day1 davanti a tutti. Un primo segnale di forza per il nordirlandese, nonostante le sensazioni percepite ...

, novità per Ducati: cambiano serbatoio e forcellone sulla V4 - RNon poteva iniziare meglio la due giorni didiper Jonathan Rea, che ha chiuso il day1 davanti a tutti. Un primo segnale di forza per il nordirlandese, nonostante le sensazioni percepite siano state peggiori rispetto al primo..."Il maltempo in Turchia mi ha impedito di allenarmi. Ho vinto il titolo ma tutto è tornato normale: a volte mi dimentico di essere campione" ...In mattinata l australiano è salito in sella alla Panigale V2 955 del team Barni, finendo a terra alla curva 5 e riportando una forte botta alla caviglia destra. Portato in ospedale si attendono .