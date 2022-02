Terremoto, scossa fortissima: paura tra la popolazione, ci sono stati danni? (Di martedì 8 febbraio 2022) Una nuova scossa di Terremoto genera il panico tra la popolazione. Questa volta il sisma ha toccato la zona dorsale medio atlantica centrale. Un’altra scossa di Terremoto ha creato grande panico tra la popolazione che ha dovuto fare i conti con un evento sismico incontrollabile. Andiamo a vedere nello specifico che cosa è successo e qual è stata la zona che ha subito il sisma. Una nuova scossa ha creato panico tra la popolazione. Per il momento non sono stati dichiarati danni in merito all’evento. Purtroppo la nostra storia, anche quella più recente, ci racconta degli episodi devastanti. Questi tutti legati al sisma, dove le popolazioni sono state pesantemente ... Leggi su chenews (Di martedì 8 febbraio 2022) Una nuovadigenera il panico tra la. Questa volta il sisma ha toccato la zona dorsale medio atlantica centrale. Un’altradiha creato grande panico tra lache ha dovuto fare i conti con un evento sismico incontrollabile. Andiamo a vedere nello specifico che cosa è successo e qual è stata la zona che ha subito il sisma. Una nuovaha creato panico tra la. Per il momento nondichiaratiin merito all’evento. Purtroppo la nostra storia, anche quella più recente, ci racconta degli episodi devastanti. Questi tutti legati al sisma, dove le popolazionistate pesantemente ...

Advertising

fattoquotidiano : Terremoto, lieve scossa avvertita ad Accumoli: è uno dei paesi distrutti dal sisma del 2016 - Agenzia_Ansa : Un terremoto di magnitudo 3.8 è avvenuto nella zona di Viareggio, in provincia di Lucca. L'ipocentro è stato locali… - Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 23:43 a sud di Parma #ANSA - solounastella : RT @immediatonet: Lieve scossa di terremoto in provincia di #Foggia, il sisma al largo delle Isole Tremiti. Magnitudo 2,7 - immediatonet : Lieve scossa di terremoto in provincia di #Foggia, il sisma al largo delle Isole Tremiti. Magnitudo 2,7 -