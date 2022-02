Tennis, Djokovic è ancora iscritto per Indian Wells. Potrebbe entrare negli Stati Uniti solo se vaccinato (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Masters 1000 di Indian Wells, che si terrà al Coachella Valley Tennis Garden dal 10 al 20 marzo, ha diramato la lista provvisoria dei nomi dei partecipanti al torneo. Tra i nomi compare anche quello di Novak Djokovic, anche se ciò non significa che giocherà perché la designazione è automatica in base alla classifica in quanto è uno dei tornei obbligatori. Quel che è certo e che traspare dalla lista è che il serbo non ha rinunciato al torneo americano, pur sapendo che non potrà entrare negli Stati Uniti se non avrà il programma vaccinale completo Va ricordato che Daniel Müksch, il suo biografo, non ha escluso la possibilità che il Tennista si fosse vaccinato dopo la straordinaria vittoria di Rafael Nadal ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Masters 1000 di, che si terrà al Coachella ValleyGarden dal 10 al 20 marzo, ha diramato la lista provvisoria dei nomi dei partecipanti al torneo. Tra i nomi compare anche quello di Novak, anche se ciò non significa che giocherà perché la designazione è automatica in base alla classifica in quanto è uno dei tornei obbligatori. Quel che è certo e che traspare dalla lista è che il serbo non ha rinunciato al torneo americano, pur sapendo che non potràse non avrà il programma vaccinale completo Va ricordato che Daniel Müksch, il suo biografo, non ha escluso la possibilità che ilta si fossedopo la straordinaria vittoria di Rafael Nadal ...

Entry list Masters 1000 Indian Wells 2022: i partecipanti e gli italiani presenti Ecco l'entry list di Indian Wells: Novak Djokovic Daniil Medvedev Alexander Zverev Stefanos Tsitsipas Rafael Nadal Matteo Berrettini Andrey Rublev Casper Ruud Felix Auger - Aliassime Jannik Sinner ...

Dalla moglie alla carriera: Roger Federer si racconta a 360 gradi ...che la mia carriera sta finendo ma vorrei divertirmi ancora un altro po'' Roger è ancora impegnato nella lotta al GOAT ed a chi terminerà con più Slam che lo vede confrontarsi con Novak Djokovic e ...

Tennis, Djokovic è ancora iscritto per Indian Wells. Negli Stati Uniti potrebbe entrare solo se vaccinato Il Masters 1000 di Indian Wells, che si terrà al Coachella Valley Tennis Garden dal 10 al 20 marzo, ha diramato la lista provvisoria dei nomi dei partecipanti al torneo. Tra i nomi compare anche ...

Castle: "Novak Djokovic sarà incredibilmente motivato ovunque giocherà" La stagione di Novak Djokovic inizierà ufficialmente a Dubai, visto che il serbo non ha potuto difendere il suo titolo agli Australian Open. Il numero 1 del mondo è stato espulso dal Paese per le ben ...

