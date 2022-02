Telesina, Mastella: “Chiesto al Prefetto incontro urgente con il direttore dell’Anas” (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Stamani, ho Chiesto al Prefetto di convocare un incontro urgente con il direttore dell’Anas, per discutere dell’annosa e mai risolta problematica inerente la strada statale 372 Telesina (SS 372). Ringrazio il Prefetto Cappetta per la sua disponibilità e per il suo costante impegno a favore della comunità della città e della Provincia di Benevento”. A dichiararlo, in una nota, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Stamani, hoaldi convocare uncon il, per discutere dell’annosa e mai risolta problematica inerente la strada statale 372(SS 372). Ringrazio ilCappetta per la sua disponibilità e per il suo costante impegno a favore della comunità della città e della Provincia di Benevento”. A dichiararlo, in una nota, il sindaco di Benevento, Clemente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

