Telefonia, Iliad vuole comprare Vodafone Italia (Di martedì 8 febbraio 2022) Iliad avrebbe avanzato un'offerta per l'acquisto del 100% di Vodafone Italia. Lo sostiene l'agenzia di stampa finanziaria Bloomberg. Il gruppo francese di telecomunicazioni, che fa capo all'imprenditore Xavier Niel, avrebbe confermato le indiscrezioni che da temo girano attorno a un possibile 'aggressive move', economicamente parlando, di Iliad verso il gruppo Vodafone, almeno per quanto riguarda la filiale Italiana. La conferma di voci, insistenti da tempo, l'avrebbe data a Bloomberg, senza tanti fronzoli, lo stesso amministratore delegato di Iliad: Thomas Reynaud. Iliad-Vodafone, i rumors si rincorrono Le indiscrezioni sul futuribile matrimonio economico-finanziario fra Iliad e Vodafone

