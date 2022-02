Tegola per Mourinho | il giallorosso costretto al cambio!

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma in ansia per le condizioni di Tammy Abraham. L’attaccanteè statoa chiedere il cambio al minuto 88? del secondo tempo della partita di Coppa Italia contro l’Inter per un problema al flessore destro. Al suo posto entro Felix Afena-Gyan. Tammy Abraham, Roma, Coppa ItaliaAbraham, dopo aver ricevuto i primi soccorsi, è uscito sulle proprie gambe, ma è parso visibilmente dolorante. Da valutare le sue condizioni nelle prossime ore: domenica la Roma affronterà il Sassuolo edovrà già fare a meno di Zaniolo.

Advertising

vivoperlinter : Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di #Bastoni - Dome689 : RT @FcInterNewsit: ?? Il primo report medico su Bastoni ????? - RossaSF1 : RT @FcInterNewsit: ?? Il primo report medico su Bastoni ????? - FcInterNewsit : ?? Il primo report medico su Bastoni ????? - zazoomblog : Inter-Roma tegola per Inzaghi: si ferma un difensore - #Inter-Roma #tegola #Inzaghi: #ferma -

Ultime Notizie dalla rete : Tegola per

Se dovesse essere confermata la distorsione alla caviglia dovrebbe restare fermo ai boxalmeno 15 giorni e saltare di fatto il match di andata degli ottavi di finale contro il Liverpool in ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloSimone Inzaghi el'Inter: Bastoni cade male sulla caviglia ed esce in lacrime dal campol'Inter nella sfida di Coppa Italia contro la Roma. A fine primo tempo Bastoni ha ...Nel primo quarto di finale Coppa Italia, l’Inter regola la Roma di Mourinho con un gol per tempo: Dzeko e Sanchez i giustizieri ... di Barella e una super parata di Handanovic su Zaniolo, la tegola ...BERNA - Brutta tegola per lo Young Boys, che dovrà fare a meno di Christian Fassnacht per un periodo che va dalle quattro alle sei settimane. Come annunciato dal club giallonero, ...