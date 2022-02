Sule |  «Vi spiego perché ho scelto il Borussia Dortmund»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 febbraio 2022) . Le parole del centrale tedesco che lascia il Bayern È ormai ufficiale il trasferimento a fine di stagione di Niklas Süle dal Bayern Monaco al. Queste le sue parole alla BILD in merito: «Ho già deciso qualche settimana fa di giocare per ilin futuro. Avevo la sensazione di essere voluto come persona e come calciatore. Sono rimasto colpito dal modo in cui si sono impegnati per me, quindi ho subito capito dove avrei stava per giocare». L'articolo proviene da Calcio News 24.