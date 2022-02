(Di martedì 8 febbraio 2022) Arriva alla Camera lasule si discute in Aula un testo base che, già in Commissione, aveva spaccato in due posizioni nette centrodestra e...

Advertising

PalermoToday : Suicidio assistito, Binetti prepara le barricate: 'La legge non passerà mai' - domenicatv2000 : RT @TV2000it: #Referendum omicidio consenziente e legge #suicidioassistito. Ecco a che punto siamo @tg2000it - tg2000it : RT @TV2000it: #Referendum omicidio consenziente e legge #suicidioassistito. Ecco a che punto siamo @tg2000it - siamonoitv2000 : RT @TV2000it: #Referendum omicidio consenziente e legge #suicidioassistito. Ecco a che punto siamo @tg2000it - TV2000it : #Referendum omicidio consenziente e legge #suicidioassistito. Ecco a che punto siamo @tg2000it -

Ultime Notizie dalla rete : Suicidio assistito

Quotidiano Sanità

...ha dovuto puntualizzare pacato perfino il Reverendo padre Provinciale d'Italia della Compagnia di Gesù chiamato a limare il detto bergogliano intorno al dibattito su 'eutanasia o'. ...Tanti i provvedimenti in calendario anche in tema di sanità: in Aula alla Camera torna la legge sulmedicalmente. Sul tema cresce l'attesa per la decisione della Consulta sull'...Cronaca - Il cittadino marchigiano ha, però, deciso di restare in Italia per affrontare questo percorso circondato dai suoi affetti più cari. Il suicidio assistito di Antonio Nel settembre 2020, ...Tetraplegico da 8 anni, “Antonio”, vuole accedere al suicidio assistito, ma la sua richiesta è bloccata da 17 mesi. Questo è il secondo caso a pochi mesi dall’approvazione della richiesta ...