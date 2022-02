Stupenda Ana Mena, ma non è sempre stata così: dalla Spagna le foto del prima ritocchini (Di martedì 8 febbraio 2022) A Sanremo 2022 si è posizionata al penultimo posto sopra Tananai (idolo indiscusso di Twitter) ma su TikTok la sua canzone è al secondo posto della classifica degli audio più ascoltati e utilizzati dagli utenti. Stiamo parlando di Ana Mena, cantante spagnola classe 1997, in gara sul palco dell’Ariston con il brano Duecentomila ore. Una larga fetta di utenti ha apprezzato la canzone della giovane cantante spagnola e anche in radio il suo è uno dei pezzi più passati, con buona pace per Francesco Monte, ex volto dei reality (e cantante) che proprio sulla presenza di Ana Mena a Sanremo aveva sollevato un vero e proprio polverone. Il brano di Ana Mena scritto da Rocco Hunt ha trovato invece l’apprezzamento di donna Imma Polese del Castello delle Cerimonie, il programma sui matrimoni napoletani in onda su Real Time. Ana ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) A Sanremo 2022 si è posizionata al penultimo posto sopra Tananai (idolo indiscusso di Twitter) ma su TikTok la sua canzone è al secondo posto della classifica degli audio più ascoltati e utilizzati dagli utenti. Stiamo parlando di Ana, cantante spagnola classe 1997, in gara sul palco dell’Ariston con il brano Duecentomila ore. Una larga fetta di utenti ha apprezzato la canzone della giovane cantante spagnola e anche in radio il suo è uno dei pezzi più passati, con buona pace per Francesco Monte, ex volto dei reality (e cantante) che proprio sulla presenza di Anaa Sanremo aveva sollevato un vero e proprio polverone. Il brano di Anascritto da Rocco Hunt ha trovato invece l’apprezzamento di donna Imma Polese del Castello delle Cerimonie, il programma sui matrimoni napoletani in onda su Real Time. Ana ...

