Studio Nestlé, per gli under 30 l'azienda del futuro è ibrida (Di martedì 8 febbraio 2022) Assago (Mi), 8 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Tornare a lavorare in ufficio o continuare a lavorare da casa? Nestlé lo chiede a chi ha meno di 30 anni. La strada da seguire è quella di un modello ibrido che tenga conto della flessibilità e del giusto bilanciamento tra vita privata e vita lavorativa ma che, allo stesso tempo, faciliti una costante presenza in ufficio, fattore imprescindibile per il futuro del lavoro. Questa richiesta emerge in modo chiarissimo dalla survey “Il futuro del lavoro in Italia” commissionata da Nestlé in Italia a Toluna con l'obiettivo di indagare le preferenze e necessità dei ragazzi e delle ragazze più giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Volendo ascoltare e dare voce a chi ha appena concluso gli studi o a chi ha appena iniziato a lavorare, lo Studio riflette sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Assago (Mi), 8 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Tornare a lavorare in ufficio o continuare a lavorare da casa?lo chiede a chi ha meno di 30 anni. La strada da seguire è quella di un modello ibrido che tenga conto della flessibilità e del giusto bilanciamento tra vita privata e vita lavorativa ma che, allo stesso tempo, faciliti una costante presenza in ufficio, fattore imprescindibile per ildel lavoro. Questa richiesta emerge in modo chiarissimo dalla survey “Ildel lavoro in Italia” commissionata dain Italia a Toluna con l'obiettivo di indagare le preferenze e necessità dei ragazzi e delle ragazze più giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Volendo ascoltare e dare voce a chi ha appena concluso gli studi o a chi ha appena iniziato a lavorare, loriflette sul ...

Advertising

TV7Benevento : Studio Nestlé, per gli under 30 l'azienda del futuro è ibrida - - StraNotizie : Studio Nestlé, per gli under 30 l'azienda del futuro è ibrida -

Ultime Notizie dalla rete : Studio Nestlé Acquisti online di prodotti Health&Pharma: crescita esponenziale nell'ultimo anno ... studio condotto con il supporto di importanti realtà quali Aboca, Farmacie Italiane, Human Highway e Nestlé. Le principali statistiche emerse da questo studio La ricerca in questione ha evidenziato ...

Serve un trattato internazionale Onu sulla plastica Lo studio considera la pressione chimica come una di queste soglie di squilibrio. Sono 350mila i composti che introduciamo nell'ambiente. La produzione chimica è cresciuta di 50 volte dal 1950. ...

Studio Nestlé, per gli under 30 l'azienda del futuro è ibrida latinaoggi.eu ...condotto con il supporto di importanti realtà quali Aboca, Farmacie Italiane, Human Highway e. Le principali statistiche emerse da questoLa ricerca in questione ha evidenziato ...Loconsidera la pressione chimica come una di queste soglie di squilibrio. Sono 350mila i composti che introduciamo nell'ambiente. La produzione chimica è cresciuta di 50 volte dal 1950. ...