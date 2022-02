Strepitoso oro nel curling italiano | il doppio misto è campione olimpico

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 8 febbraio 2022) Eccezionale vittoria delalle Olimpiadi. E' una strepitosa prima volta per gli azzurri, con l'oro storico al collo. L'impresa l'hanno fatta Stefania Constantini e Amos Mosaner con record personale. Ilnella disciplina. Dieci su dieci, in un cammino di match perfetto e sempre vittorioso. A cadere sotto le spazzolate sul ghiaccio è una pericolosa e stratega Svezia. L'Italia non è stata di meno e i sassi sono andati dove i punti hanno arricchito il palmares tricolore ai Giochi. E' oro storico con il punteggio di 8 a 5. (foto@figs-facebook)