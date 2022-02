Storie e tragedie del Grande Ciclismo: Ottavio Bottecchia (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Ciclismo sempre affascina la gente grazie alle grandi imprese di personaggi che appartengono al mito e alla leggenda. Lo sport della bicicletta ha avuto Storie incredibili di tragedie, misteri irrisolti e disavventure piene di malinconia. Nessun altro sport, nel corso di più di un secolo, ha saputo proporre tante Storie così tragiche come il Ciclismo. Cominciamo i nostri racconti nel tempo con il leggendario pioniere del Tour de France, Ottavio Bottecchia. Nacque a San Martino di Colle Umberto, in provincia di Treviso, il 1° agosto 1894. Nella sua carriera da corridore vinse per ben due volte consecutive il Tour de France, nel 1924 e nel 1925. Nel 1924 vestì la Mitica Maglia Gialla dal primo all’ultimo giorno. Fu secondo il lussemburghese Franta con un ritardo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 febbraio 2022) Ilsempre affascina la gente grazie alle grandi imprese di personaggi che appartengono al mito e alla leggenda. Lo sport della bicicletta ha avutoincredibili di, misteri irrisolti e disavventure piene di malinconia. Nessun altro sport, nel corso di più di un secolo, ha saputo proporre tantecosì tragiche come il. Cominciamo i nostri racconti nel tempo con il leggendario pioniere del Tour de France,. Nacque a San Martino di Colle Umberto, in provincia di Treviso, il 1° agosto 1894. Nella sua carriera da corridore vinse per ben due volte consecutive il Tour de France, nel 1924 e nel 1925. Nel 1924 vestì la Mitica Maglia Gialla dal primo all’ultimo giorno. Fu secondo il lussemburghese Franta con un ritardo ...

Advertising

napolista : Storie e tragedie del Grande Ciclismo: Ottavio Bottecchia Vinse due Tour consecutivi. Come Coppi e Bartali perse i… - lonelvheart : anne with an e (02x04) “io credo che le cose rotte abbiano una bellezza tutta loro. dopo anni di storie, trionfi e… - MbPic68 : @Gia_Felino Grazie per aver capito, io penso che da queste storie tragiche si può fare capire,che siamo tutti ugual… - francofda52 : RT @guychiappa: Bastardi senza gloria, ribelli, poeti, cagnacci, anche un infame che forse non era così infame. Tragedie, scandali, vittori… - pvressure : RT @kwelnaes: la mossa di samuel montegrande di portare in giro su clubhouse le storie poco felici di altre persone su cui lui ride lo trov… -