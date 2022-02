Storico oro olimpico per l' Italia del Curling nel doppio misto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 febbraio 2022) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Arriva la seconda medaglia d'oro per l'ai Giochi Invernali di Pechino, ancora dal ghiaccio. Lieto fine per la favola di Amos Mosaner (Aeronautica Militare) e Stefania Constantini (Fiamme Oro), che sulla pista del National Aquatics Center si aggiudicano la finale olimpica contro la Norvegia per 8-5. E' la prima medaglia di sempre nella storia delazzurro, col duono che conclude nel migliore dei modi un cammino perfetto: nove vittorie su nove nella prima fase (compresa quella per 11-8 proprio sulla Norvegia, bronzoin carica), poi il successo sulla Svezia e ora quello più importante, che vale il gradino più alto del podio. Per l'quello di Pechino era anche il debuttoassoluto nel...