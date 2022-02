Stoichkov stronca Dembelé | “Ha sbagliato e non può essere perdonato”

(Di martedì 8 febbraio 2022) L'ex calciatore non ha tollerato il rifiuto di lasciare il Barcellona ed in generale l'atteggiamento del francese nei confronti del suo club

Non è andato giù a Hristo Stoichkov l'atteggiamento di Ousmane Dembelé e del suo entourage nei confronti del Barcellona. Il giocatore ha rifiutato a più riprese la cessione andando contro il club.